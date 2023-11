Les 5 ans du Café de la route Café de la route Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Les 5 ans du Café de la route Vendredi 17 novembre, 14h00 Café de la route Entrée libre Un moment de partage et de convivialité avec les habitants, bénévoles, élus et partenaires. Au programme : – à partir de 14h : exposition rétro des 5 ans du Café et présentation aux habitants du projet social 2024/2027

– 18h : prise de parole des élus

– 19h : apéro-dinatoire en chanson

– 20h : concert du groupe Zouk System Café de la route 501 route de Toulouse Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Villenave-d'Ornon

