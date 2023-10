Le café des aidants Café de la Route Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon Le café des aidants Café de la Route Villenave-d’Ornon, 26 octobre 2023, Villenave-d’Ornon. Le café des aidants 26 octobre – 14 décembre, les jeudis Café de la Route Accès libre et gratuit, uniquement pour les aidants Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? Venez échanger autour d’un café votre expérience avec d’autres aidants au Café de la Route. Le 4e jeudi de chaque mois, un thème différent sera abordé.

Animé par des professionnels, le Café des aidants est un temps convivial d’échange et d’information en libre accès UNIQUEMENT pour les aidants Jeudi 28 septembre : J’aide régulièrement mon conjoint, mon enfant, un(e) ami(e) ? Je suis donc Aidant.

: J’aide régulièrement mon conjoint, mon enfant, un(e) ami(e) ? Je suis donc Aidant. Jeudi 26 octobre : Quand la maladie, le handicap s’immisce entre nous…

: Quand la maladie, le handicap s’immisce entre nous… Jeudi 23 novembre : Quelles aides techniques pour faciliter notre quotidien ?

: Quelles aides techniques pour faciliter notre quotidien ? Jeudi 14 décembre : Pourquoi un Café des Aidants ? Quels sont mes besoins ? L’Ehpad Homme Marie Curie propose d’accueillir votre proche le temps de la séance (sur inscription).

Plus d’infos auprès du CCAS Café de la Route 501 route de Toulouse, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 35 45 37 84 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T14:30:00+02:00 – 2023-10-26T16:00:00+02:00

2023-12-14T14:30:00+01:00 – 2023-12-14T16:00:00+01:00
Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Villenave-d'Ornon
Lieu Café de la Route Adresse 501 route de Toulouse, Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon

