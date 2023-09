Permanence Carsat Café de la Route Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Permanence Carsat

27 septembre – 29 novembre, les mercredis

Café de la Route

Gratuit sans rendez-vous

Une fois par mois la Caisse d'assurance retraite et santé au travail (CARSAT), propose une permanence pour répondre à vos questions.

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail en Aquitaine est un organisme de sécurité sociale. Elle est à votre écoute pour toute demande d'information, aide, prestation, documentation en matière de retraite, d'aide sociale et de prévention des risques professionnels…

Café de la Route
501 route de Toulouse, Villenave d'Ornon
Villenave-d'Ornon 33140
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-09-27T09:30:00+02:00 – 2023-09-27T12:00:00+02:00

2023-09-27T09:30:00+02:00 – 2023-09-27T12:00:00+02:00

2023-11-29T09:30:00+01:00 – 2023-11-29T12:00:00+01:00

