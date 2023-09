Vers l’inconnu… un jeu de piste pour toute la famille ! Café de la route Villenave-d’Ornon, 16 septembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Vers l’inconnu… un jeu de piste pour toute la famille ! 16 et 17 septembre Café de la route Gratuit. Entrée libre. Partez en vélo du Café de la Route 501, route de Toulouse.

Vous trouverez au café de la route la première énigme qui vous entraînera dans plusieurs lieux emblématiques de Bègles et vous mènera jusqu’à l’enquête de l’Inconnu de la route de Toulouse.

Conseillé de le faire à vélo en famille.

Café de la route 501 route de Toulouse, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 34 78 60 84 Voulu comme un nouveau lieu de vie, créateur de lien social, il accueille tout au long de la semaine des activités proposées par les centres sociaux et culturels de Bègles (L’Estey) et de Villenave-d’Ornon (Saint-Exupéry). La programmation, composée pour tous les publics, proposera des ateliers, soirées jeux, débats, cours de théâtre avec le théâtre Méliès, sensibilisations aux éco-gestes, etc.

Une restauration est possible sur place. Tram C : arrêt « Vaclav Havel ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Archives de la Mairie de Bègles