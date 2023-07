Le Café de la Route fête l’été Café de la Route Villenave-d’Ornon, 26 juillet 2023, Villenave-d’Ornon.

Le Café de la Route fête l’été Mercredi 26 juillet, 19h00 Café de la Route Entrée gratuite

Le Café de la route vous accueille pour une soirée reggae biguine zouk salsa variétés avec .

Auberge espagnole à 19 h.

Chaque personne est invitée à apporter une spécialité culinaire à partager.

À 20 h, le groupe Zouk System prendra place sur la scène

Café de la Route 501 route de Toulouse, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.13.67.71.01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.34.78.60.84 »}, {« type »: « email », « value »: « lecafedelaroute@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T19:00:00+02:00 – 2023-07-26T23:30:00+02:00

2023-07-26T19:00:00+02:00 – 2023-07-26T23:30:00+02:00

Jam session