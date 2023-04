Sur un air de printemps Café de la Route Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Sur un air de printemps Café de la Route, 13 avril 2023, Villenave-d’Ornon. Sur un air de printemps Jeudi 13 avril, 12h00 Café de la Route Entrée libre – Pour tous Le Café de la route vous invite à venir pique-niquer, chanter, jouer, seul ou en famille ! En partenariat avec l’Escale solidaire, Jimi’s Duo, Terre sud Bel-air et l’Accorderie. Rendez-vous au théâtre de verdure Joséphine Baker – Arrêt de tram Vaclav Havel. Contact : Café de la route Café de la Route 501 route de Toulouse, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 78 60 84 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 13 67 71 01 »}, {« type »: « email », « value »: « lecafedelaroute@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T12:00:00+02:00 – 2023-04-13T17:00:00+02:00

2023-04-13T12:00:00+02:00 – 2023-04-13T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Café de la Route Adresse 501 route de Toulouse, Villenave d'Ornon Ville Villenave-d’Ornon Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Café de la Route Villenave-d’Ornon

Café de la Route Villenave-d’Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Sur un air de printemps Café de la Route 2023-04-13 was last modified: by Sur un air de printemps Café de la Route Café de la Route 13 avril 2023 Café de la route Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d’Ornon Gironde