Sylvain d’Ornon, un personnage haut perché Café de la Route, 14 mars 2023, Villenave-d’Ornon. Sylvain d’Ornon, un personnage haut perché Mardi 14 mars, 18h00 Café de la Route Entrée libre Comment un boulanger arcachonnais a rallier Paris à Moscou en échasses ! L’histoire de Sylvain Dornon, né en 1858 et mort en 1900. Il a établi à tout jamais la réputation des Landais en montant sur ses échasses jusqu’au deuxième étage de la Tour Eiffel lors de l’Exposition universelle de 1889.

Cette démonstration était en fait une affirmation d’identité, au moment de l’extinction du système agro-pastoral dans les Landes de Gascogne. Café de la Route 501 route de Toulouse, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.13.67.71.01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.34.78.60.84 »}, {« type »: « email », « value »: « lecafedelaroute@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

