Comment réduire notre dépendance à la voiture ? Venez enquêter avec nous ! Café de la route Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Comment réduire notre dépendance à la voiture ? Venez enquêter avec nous ! Café de la route, 7 mars 2023, Villenave-d'Ornon. Comment réduire notre dépendance à la voiture ? Venez enquêter avec nous ! Mardi 7 mars, 18h30 Café de la route

Entrée libre, sur inscription

La Fabrique de Bordeaux Métropole conduit une étude sur les pratiques de mobilité en lien avec la voiture. Participez à un temps d’échanges sur les alternatives de mobilité près de chez vous ! Café de la route 501 route de Toulouse Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine En France, les voitures particulières contribuent à hauteur de 54% aux émissions de gaz à effet de serre des transports. C’est donc un secteur-clef dans la stratégie de décarbonation engagée au niveau national. Ce n’est plus une surprise pour personne : pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, il nous faudra utiliser la voiture moins souvent, moins vite et moins longtemps. Comment réduire donc notre dépendance à la voiture ? Quelles sont les alternatives collectives ou individuelles à l’auto-solisme (le fait de conduire seul dans sa voiture) ? Et une fois mises en place, quelles conditions doivent être réunies pour que chacun s’en saisisse en fonction de ses besoins et des situations ? Autant de questions que La Fab se pose en tant qu’aménageur ! Accompagnée par le cabinet Auxilia conseil, La Fab mène l’enquête auprès des habitant.es et usager.es de la métropole et vous rencontre à l’approche du printemps le mardi 7 mars à Villenave-d’Ornon, de 18h30 à 20h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T18:30:00+01:00

2023-03-07T20:00:00+01:00 Auxilia

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Café de la route Adresse 501 route de Toulouse Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Café de la route Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Café de la route Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Comment réduire notre dépendance à la voiture ? Venez enquêter avec nous ! Café de la route 2023-03-07 was last modified: by Comment réduire notre dépendance à la voiture ? Venez enquêter avec nous ! Café de la route Café de la route 7 mars 2023 Café de la Route Villenave-d’Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde