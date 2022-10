Exposition Brigitte TARRATS Café de la Route, 2 novembre 2022, Villenave-d’Ornon.

Exposition Brigitte TARRATS 2 – 18 novembre Café de la Route

L’artiste expose au Café de la Route

Café de la Route 501 route de Toulouse, Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le café de la Route ouvre ses portes à l’artiste peinte Brigitte Tarrats.

Bordelaise d’adoption, elle est née à Alger au confluent des cultures méditerranéennes.

Ses études d’arts plastiques ont posé les bases d’un style ouvert, qui évolue au fil du temps.

Énergie, lumière, trace éphémère des impressions visuelles, force statique ou en mouvement constituent la trame de sa démarche picturale.

Sur un fond texturé de matières, potentiel d’énergie préalable qui impose ses ruptures et ses reliefs, elle joue des couleurs et des lignes pour traduire la puissance des êtres et des éléments…Chaque nouvelle toile est une expérience qui privilégie la part d’inconnu nécessaire pour elle à l’acte de peindre ; vient alors le moment de « canaliser l’énergie et de savoir suspendre le geste dans son élan, précisément…juste avant d’aller trop loin… »

Alliance du volontaire et du fortuit, sa peinture expressive et gestuelle naît dans une alchimie de contrastes, de formes et d’accrocs de lumière…

A découvrir du 2 au 18 novembre 2022

Mercredi 2 novembre 2022

19 h : Vernissage musical de l’exposition

