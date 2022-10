Concert et Jam session Café de la route Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Concert et Jam session Café de la route, 28 octobre 2022, Villenave-d'Ornon. Concert et Jam session Vendredi 28 octobre, 19h00 Café de la route

Entrée libre

Retrouvez, l’équipe du Café de la route, pour partager un moment festif et convivial. Café de la route 501 route de Toulouse Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine Une soirée simple et conviviale, autour d’un repas partagé en mode Auberge Espagnole au Café de la route. << Vendredi 28 octobre >>

Concert de looping Jazz Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

2022-10-28T19:00:00+02:00

2022-10-28T22:00:00+02:00

