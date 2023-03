EXPOSITION Ghetto de Varsovie Café de la plage Maurepas Catégories d’Évènement: Maurepas

EXPOSITION Ghetto de Varsovie Café de la plage, 18 avril 2023, Maurepas. EXPOSITION Ghetto de Varsovie 18 – 23 avril Café de la plage Entrée libre Le 19 avril 1943, quelques survivants du Ghetto de Varsovie se sont soulevés contre la machine de mort nazie. Tout en sachant qu’ils n’en réchapperaient pas…

Ainsi les combattants du Ghetto de Varsovie ont choisi leur mort, et ont montré au monde que même dans les circonstances extrêmes, l’humanité de l’homme reste la plus forte.

L’ASSOCIATION JUIVE DE MAUREPAS ET DE SES ENVIRONS a décidé de commémorer le 80ème anniversaire du soulèvement du GHETTO DE VARSOVIE en présentant une exposition réalisée par le MEMORIAL DE LA SHOAH. Café de la plage Place Jean Moulin, 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

