Scène Ouverte de La Ruche Jeudi 25 mai, 20h00 café de la plage Entrée libre

Vous êtes chanteur·se, musicien·ne, slameur·se, humoriste, danseur·se et souhaitez partager votre talent ?

Alors les Scènes Ouvertes de La Ruche sont faites pour vous !

N’attendez plus et inscrivez-vous avant le 14 mai 2023 via notre formulaire d’inscription pour être sélectionné·e et jouer deux titres, sketchs, chorégraphies, etc. de votre choix.

Notre équipe se réunit 1 semaine avant l’évènement pour sélectionner les 9 artistes qui passeront sur scène.

Le jour J, les meilleurs MC’s de La Ruche ainsi que l’équipe du café de la plage vous accueilleront et vous mettront à l’aise.

Pour le public, la Scène Ouverte débutera à 20h.

café de la plage allée des platanes cergy Cergy 95000 Grand Centre Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:00:00+02:00 – 2023-05-25T23:00:00+02:00

La Ruche