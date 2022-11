Setmana Calabraise Café de la place, Octon (34)

Minimum conseillé 5€

avec Paolo Napoli, Rocco Adduci, Antonio Arvia, Pino Salamone, Daniel Café de la place, Octon (34) 6, Place Paul Vigne d’Octon Café de la place, 34800 Octon, France [{« link »: « http://www.tafanari.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39659 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Soirée calabraise avec avec Paolo Napoli, Rocco Adduci, Antonio Arvia, Pino Salamone,Francesco Rosa, Tonino Cavallo, Daniele Adduci et invités. À partir de 19h : restauration sur réservation 04 67 96 54 60. De 21h à minuit : musique. +d’info : www.tafanari.fr ou 06 87 46 01 72 source : événement Setmana Calabraise publié sur AgendaTrad

2022-12-01T19:00:00+01:00

2022-12-01T23:00:00+01:00

