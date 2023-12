Concert de Régis Najac à Saint-Cirgues Café de la Paix Saint-Cirgues, 16 décembre 2023, Saint-Cirgues.

Saint-Cirgues Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 19:00:00

fin : 2023-12-16

L’association Chapeau! organise, une soirée concert avec Régis Najac, chansons et autres foutaises. Apéro et planches (charcuterie/fromage) proposés sur place..

L’association Chapeau! organise, une soirée concert avec Régis Najac, chansons et autres foutaises. Apéro et planches (charcuterie/fromage) proposés sur place.

19h apéro grignotage

(plancha sur réservation)

EUR.

Café de la Paix

Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Figeac