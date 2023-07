SOIREE CONCERT CAFE DE LA PAIX Contrexéville Catégories d’Évènement: Contrexéville

Vosges SOIREE CONCERT CAFE DE LA PAIX Contrexéville, 4 août 2023, Contrexéville. Contrexéville,Vosges Soirée concert, animée par Adamo. Restauration sur place (menu à 30€). Réservation recommandée.. Tout public

Vendredi 2023-08-04 19:00:00 fin : 2023-08-04 . 0 EUR.

CAFE DE LA PAIX

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



Evening concert, hosted by Adamo. Catering on site (30? menu). Reservations recommended. Concierto nocturno, presentado por Adamo. Catering in situ (menú a 30?). Se recomienda reservar. Konzertabend, moderiert von Adamo. Verpflegung vor Ort (Menü für 30?). Reservierung empfohlen.

