Jura . 8 EUR La Fraternelle – Concert Samedi 25 mars à 21h au café de la Maison du Peuple CONCERT Papanosh “A Very Big Lunch”

Sébastien Palis I claviers

Raphaël Quenehen I saxophones

Quentin Ghomari I trompettes

Thibault Cellier I contrebasse

Jérémie Piazza I batterie

+ Stev’in my mind

Fabrice Martinez I trompette

Bettina Kee I claviers, chant

Romaric Nzaou I batterie

Raymond Doumbé I basse

Julien Lacharme I guitare ENTRÉE 10/8/5 € la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 Café de la Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude

