Finistère Apéritif en breton Café de la Mairie Bannalec, 8 novembre 2023, Bannalec. Apéritif en breton Mercredi 8 novembre, 18h30 Café de la Mairie Inscription préférable Ti ar vro Bro Kemperle organise un apéritif en breton au Café de la Mairie (bannalec) le mercredi 08 novembre dès 18h30. Toutes les personnes sont les bienvenues, quelles veuillent échanger en breton ou simplement écouter les conversations. Il est préférable de s’inscrire auprès de TAVBK par mail (tiarvro.brokemperle@gmail.com) ou via téléphone (06 73 88 19 48). Café de la Mairie 3 Rue de Kerlagadic, 29380 Bannalec Bannalec 29380 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tiarvro.brokemperle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 73 88 19 48 »}] [{« link »: « mailto:tiarvro.brokemperle@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T18:30:00+01:00 – 2023-11-08T20:30:00+01:00

