Encore un Morceau? Guitare & Carambar Samedi 24 juin, 11h00 Café de la halle des Douves Entrée libre et gratuite

On fête le retour des beaux jours, autour d’un bon thé glacé et d’une programmation de haut vol.

Venez écouter la merveilleuse voix de Romie Estèves, mezzo-soprano, engagée comme nous dans les nouvelles formes de concert. La voilà qui vient nous voir à l’heure du marché, avec son duo lyrique et électrique, au côté du guitariste Jérémy Péret : le duo Fortune !

Une matinée toute en détente pour (re)découvrir du répertoire classique. Au menu, des classiques du genre : mélodies de Fauré, Debussy, plus étonnant Britten et une surprise hilarante et déjantée autour des Noces de Figaro de Mozart… Et c’est pas une blague !

Le café ouvre ses portes dès 10h30 pour vous servir des boissons fraîches et des carambars pour les enfants (et pas que). Le concert quant à lui débute à 11h pétantes ! Petit ou grand, seul ou accompagné, amateur ou curieux, nos concerts sont adaptés à tous.

2023-06-24T11:00:00+02:00 – 2023-06-24T12:00:00+02:00

