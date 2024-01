POUR LE MEILLEUR ET POUR LE DIRE Cafe de la Gare Paris, 28 janvier 2024, Paris.

Après deux Festival d’Avignon en 2019 et 2021 et 50 dates de tournée et 3 mois au théâtre Lepic, Pour le meilleur et pour le dire s’installe au Café de la Gare. Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions, tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener à la séparation sauf si l’entourage s’en mêle.À moins que l’émotion et le rire ne permettent de trouver le chemin de la parole et de l’amour.Auteur : David Basant, Mélanie ReumauxArtistes : Tessa Volkine, Caroline Bresard ou Florence Hebbelynck, Roger Contebardo ou Matheo Capelli, Edouard Giard ou Virgile Daudet, Gaëlle Bourgeois ou Jenn Rihouey ou Céline PerraMetteur en scène : David Basant Durée : 80 minutesCRITIQUES PRESSE « Pièce enlevée aux moirures graves où le rire et l’émotion l’emportent. » LE FIGARO « Parmi les spectacles à ne pas rater, une comédie romantique pétillante. L’esprit de Feydeau et l’écriture de Woody Allen » L’EXPRESS « Une jolie création, pleine de vérité entremêlée de rires et d’émotions » FRANCE 2 TELEMATIN « Le spectacle regorge de qualités. Très bien joué. Décor élégant et astucieux. Dialogues pétillants. » L’OBS « Bon tempo, dialogues vifs et comédiens subtils. Quelque part entre Marivaux et Woody Allen » ELLE « Des spectateurs qui rient beaucoup…un jeu mené tambour battant » FIGAROSCOPE « Une comédie qui dit des choses simples et justes » TELERAMA « Légèreté et profondeur, moments comiques quasi vaudevillesques et moments d’émotion touchants » LA TERRASSE « Génial vaudeville lacanien. Irrésistible » VERSION FEMINA « David Basant et Mélanie Reumaux ont su donner épaisseur et sensibilité à leurs personnages » L’HUMANITE « Les comédiens manifestent entre eux une très grande complicité. Cette pièce a tous les ingrédients pour provoquer les éclats de rire » LA CROIX « Des dialogues dopés à la vitamine C…Une orchestration enjouée et pleine de vitalité. Un intelligent ballet des sentiments à fleur de peau. » LA REVUE DU SPECTACLE « Une pépite…la bonne surprise de la rentrée…une partition théâtrale jubilatoire…on en sort léger…c’est une ordonnance théâtrale prescrite par FPP » Radio FPP« De bons moments, de bons comédiens. Si vous aimez les comédies de mœurs, ne manquez pas celle-ci » SORTIES A PARIS

Tarif : 22.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-01-28 à 16:00

Cafe de la Gare 41, Rue du Temple 75004 Paris 75