Café de la Francophonie Wattignies (Le), 26 mars 2022, Nantes.

2022-03-26

Horaire :

Gratuit : non

Samedi 26 mars 2022 : Temps fort – Rendez vous des associations au Wattignies, dans le cadre de Place auX mondeS. Un voyage en Acadie, Congo, Guyane, Louisiane, Madagascar, Polynésie, Roumanie, Vietnam… le Wattignies vous accueille avec les associations francophones nantaises pour échanger. Ateliers découverte :à partir de 15h : Bienvenue dans notre taxi-brousse ! – Association HetsikaEmbarquement immédiat dans notre taxi-brousse pour un voyage inédit durant lequel les passagers ouvriront leurs valises pour une présentation de produits de beauté naturels, vanille et autres épices de Madagascar.à 16h : Fabrication de couronnes de fleurs polynésiennes – Association Heirautini / Durée : 1hImmersion garantie dans la culture polynésienne à travers cet atelier de fabrication de couronnes de fleurs fraîches et de feuillage. Un temps de convivialité et d’échanges pour tous les amateurs d’activités manuelles. à 17h : Plier, déplier, rouler… les samoussas et les rouleaux de printemps – Associations Hetsika et AVLADécouvrez la recette de deux mets populaires de la cuisine de l’Océan indien et de l’Asie. Nous vous proposons de les préparer avec les ingrédients frais de saison. Durée : 1h avec dégustation. Concerts :à 19h30 : Tarika Berikely en concert – Association Hetsika / Durée : 45 min.Le groupe Tarika Berikely nous embarque, avec sa musique authentiquement malgache, au rythme du kabossy (guitare malgache) sur les pas de danse de l’Île rouge. Un voyage ensoleillé au fin fond des villages et de la nature de Madagascar.à 20h30 : Duck Geoffroy – Geoffroy sur scène / Durée : 1hRythmes et percussions afro-cubaines, bienvenue au Wattignies avec toute l’énergie et la ferveur du groupe Knalson.

Wattignies (Le) adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83