Café de la Danse – Paris (XI)

Poète urbain qui avait fait ses premières armes aux côtés de Gaël Faye dans Milk Coffee and Sugar. Douze titres qui ébranlent nos convictions, jouent avec nos émotions, nous transportent ici-bas ou là-bas vers des ailleurs. Dans le flow d’Edgar le sucre se fait miel. Douze titres qui sonnent comme les heures d’une horloge, rythmant le temps à chaque morceau, dans lesquels Edgar décline ses rimes, nous enivre de ses vers, s’impose dans sa prose, entre émotions à fleur de tempo et slam à l’âme où l’humour côtoie l’amour, la tendresse se mêle à la féerie, l’imaginaire transcende la réalité, la révolte suscite l’espoir. Balades oniriques ou mélancoliques, blues tribal, une touche latine et de reggae, des riffs afrorock et un petit rien de jazz, la palette musicale de l’album est plus que variée, parfois surprenante, jamais ennuyante, toujours entrainante. Accompagné par Koto Brawa à la batterie, au chant et aux percussions, Jean-Baptiste Meyer Bisch à la guitare et Philippe Miller au piano et aux arrangements, Edgar s’est entouré de nombreuses invitées qui interviennent sur son album comme Ëda Diaz, Ange Fandoh, Amina Mezaache « Sonicflute » ainsi que de musicien.ne.s du Conservatoire de la ville de Gennevilliers pour des sections de cuivres et de cordes. Associant le verbe et le son, Edgar a bien appris la leçon. Dans la lignée d’un Solaar ou d’un Oxmo Puccino, Mc Edgar marche dans les pas de ceux qui l’ont précédé et ont su donner leurs titres de noblesse à un certain rap français qui a pris la relève des chansonniers d’antan. Sûr qu’il n’est pas prêt de bouger de là, maintenant qu’à travers cet album il s’affirme totalement, tout en gardant son âme d’enfant. Car finalement tout ce qu’il nous faut, c’est juste un peu de sucre pour adoucir nos existences et entrer avec Edgar dans la danse.

Une intro dédiée à son fils, suivie de douze titres qui claquent pour ce premier vrai album « Un peu de Sucrr » d’Edgar Sekloka.

Café de la danse 5, passage Louis Philippe 75011 Paris



2022-04-19T20:00:00 2022-04-19T22:00:00