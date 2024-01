GOVRACHE CAFE DE LA DANSE Paris, samedi 19 octobre 2024.

Apagogie c’est le nom du dernier album de Govrache sorti en janvier 2022.Apagogie c’est aussi et surtout une tournée de plus de 120 concerts qui a amené Govrache et son équipe partout en France, en Suisse, en Belgique et au Canada.Comme toute les bonnes choses ont une fin, cette magnifique tournée ne dérogera pas à la règle et finira en beauté, là ou elle a commencé.Govrache nous donne rendez-vous le samedi 19 octobre 2024 pour la dernière date de sa tournée et pour un 4ème Café de la Danse à Paris.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-10-19 à 19:30

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75