LASS CAFE DE LA DANSE Paris, jeudi 23 mai 2024.

Lass, c’est d’abord une voix qui détonne et qui brille comme un feu d’artifice lorsqu’il chante sur des productions electro, house, ragga, afropop. Une voix qui soigne aussi, en entonnant des mélodies célestes avec douceur. Une voix d’une élégance rare, dont on se souvient forcément. Lass réconcilie l’héritage séculaire des grands chanteurs africains et le style moderne des nouveaux chanteurs d’afropop. Un artiste à suivre et à découvrir pour un premier concert solo à Paris le 23 mai 2024 au Café de la Danse.

Tarif : 24.90 – 24.90 euros.

Début : 2024-05-23 à 19:30

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75