PRINCESS ERIKA CAFE DE LA DANSE Paris, 12 avril 2024, Paris.

Son style musical unique mêle habilement le reggae, le dancehall et la pop, créant ainsi une fusion envoûtante. Ses chansons, dont Trop de bla-bla et Faut qu’j’travaille , ont été des succès notables et ont laissé une empreinte indélébile dans l’industrie musicale.Le dernier album de Princess Erika, intitulé J’suis pas une Sainte , est une œuvre qui témoigne de la maturité et de l’originalité de l’artiste.Sorti en 2022, cet album est une fusion audacieuse de différents styles musicaux, allant du reggae à la pop, avec des paroles poignantes qui reflètent la diversité de son talent artistique.Princess Erika y explore des thèmes personnels et sociaux, créant ainsi une expérience auditive captivante pour ses fans. Cet album réaffirme sa place incontestable dans le paysage musical contemporain.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 19:30

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75