JOKER OUT CAFE DE LA DANSE Paris, vendredi 22 mars 2024.

Représentants de la Slovénie à l’Eurovision 2023 avec “Carpe Diem”, Joker Out n’ont pas fini d’en découdre. Avec les cinq personnalités bien distinctes dans le groupe – de méthodiquement astucieux à merveilleusement spontanés – ils ont développé un son unique sous le nom de Shagadelic Rock N’ Roll. Ce softboi rock aussi énergique que séduisant a pris le pays d’assaut. Avec les singles de leur premier album “Umazane Misli”, Joker Out se sont retrouvés sur toutes les ondes de radio, leur nombre de streams monte en flèche et montent sur toutes les grandes scènes du pays. Avec la créativité qui émane du groupe, même leur tournée non-stop de 2022 ne pouvait pas les empêcher d’écrire et d’enregistrer leur deuxième album “Demoni” qui a solidifié leur position en tant que leaders de la Nouvelle Vague slovène. Avoir été choisi comme représentants de l’Eurovision 2023 a confirmé leur ambition d’une reconnaissance internationale et préparent désormais un album anglais avec un premier extrait déjà disponible “Sunny Side of London”. Cependant, leur chanson pour l’Eurovision, “Carpe Diem”, sera interprétée en slovène afin de prouver que leur langue maternelle appartient aux grandes langues européennes. Le message de la chanson est simple : peu importe ce que la vie vous réserve, la musique et la danse sont toujours la bonne réponse.Joker Out seront sur la scène du Café de la Danse le 22 mars 2024 avec un show de groove explosifs et de mélodies accrocheuses, que les fans chanteront avec passion.

Tarif : 23.50 – 23.50 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75