NOUS Y VOILA CAFE DE LA DANSE Paris, lundi 11 mars 2024.

Hommage poétique et musical à la nature imaginé par le batteur de Téléphone, Richard Kolinka, le brillant comédien Philippe Torreton et le musicien au multiples talents Aristide Rosier. « NOUS Y VOILA ! » est un spectacle rock alliant textes sur la nature et poésie. En allant de Sitting Bull, chef Sioux mort en 1890 dans une réserve indienne du Dakota, en passant par Baudelaire, George Sand, et aussi Boris Vian, et Fred Vargas. Un premier riff de batterie, les premiers vers déclamés, et les poils se hérissent ! Rendez-vous le 11 mars 2024 au Café de la Danse pour (re)découvrir ce spectacle unique.

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-03-11 à 20:00

Réservez votre billet ici

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75