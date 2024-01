NURIA ROVIRA SALAT CAFE DE LA DANSE Paris, 8 mars 2024, Paris.

Tchaï et One Hot Minute Tour présentent :NÚRIA ROVIRA SALAT EN CONCERTNúria Rovira Salat est une artiste chanteuse et danseuse qui a fait de sa curiosité pour les cultures du monde une passion et un art. Son premier EP La Madre raconte son univers en tant que femme, mère et artiste, ce qui constitue son intimité mais aussi et surtout sa force. Sa version sensuelle de la chanson cubaine Lágrimas Negras a été vue plus de 18 millions de fois sur YouTube. Elle nous invite ici dans un univers bohème et mystique inspiré par la 3ème carte du jeu du tarot, l’Impératrice, symbole de maternité, de création et source de communication. Avec ses compositions, en espagnol et catalan, ses deux langues maternelles. Núria délivre une musique universelle, d’une simplicité et d’une authenticité à la fois sobre et sophistiquée. GUESTS : Rusan Filiztek, Soufiane Dakki, Wissam JoubranPREMIERE PARTIE : Aziliz Manrow

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 19:45

Réservez votre billet ici

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75