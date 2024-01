CALI & STEVE NIEVE CAFE DE LA DANSE Paris Catégorie d’Évènement: Paris CALI & STEVE NIEVE CAFE DE LA DANSE Paris, 6 mars 2024, Paris. La toute première fois que Cali s’est produit à Paris, c’était au Café de la Danse. Le 6 mars 2024, c’est donc sur ses traces qu’il reviendra pour fêter les 20 ans de son album mythique « l’amour parfait ». L’occasion de revenir sur son premier album aux nombreux titres inoubliables avec des amis lumineux croisées sur le chemin. Juste le temps de retourner se jeter dans la fosse. Il fera revivre ces chansons en duo avec Mr Steve Nieve, s’il vous plaît

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 20:00
Réservez votre billet ici
CAFE DE LA DANSE
5, Passage Louis Philippe
75011 Paris

