HOLLY HUMBERSTONE CAFE DE LA DANSE Paris, 13 février 2024, Paris.

Holly Humberstone est l’une des révélations de la pop britannique de ces dernières années. Passant du piano de son salon familial aux plus grandes scènes d’arènes et de stades où elle a joué en première partie d’Olivia Rodrigo ou encore de Lewis Capaldi, Holly a conquis son public grâce à son authenticité sans concession et à ses chansons pop aux mélodies aussi lucides que viscérales.Après avoir sorti plusieurs EPs où elle a pu développer son style et son écriture franche et émotionnelle, Holly Humberstone est prête à dévoiler son très attendu premier album, intitulé ‘Paint My Bedroom Black’ (sortie le 13 octobre chez Virgin Records/UMG). On y retrouve ‘Superbloodmoon’, sa collaboration avec d4vid, ainsi que les deux premiers singles ‘Antichrist’ et ‘Room Service’, qui reflètent son introspection et son extraversion, deux facettes artistiques opposées qui nourrissent ses paroles et sa musique.Après un premier concert à Paris en septembre dernier, Holly Humberstone sera de retour le 13 février 2024 au Café de la Danse pour nous présenter en live ‘Paint My Bedroom Black’.

Tarif : 26.40 – 26.40 euros.

Début : 2024-02-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris