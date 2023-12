BABYLON CIRCUS CAFE DE LA DANSE Paris, 2 février 2024, Paris.

« Dernier tour de piste », Babylon Circus plante le décor ! 30 ans de carrière, 2000 concerts dans une quarantaine de pays, 6 albums, 2 EP, 1 live… et toujours la même ambition : « jouer pour toutes et pour tous partout et tout le temps ». En 2024, la tribu s’offre une Last dance (of resistance ?) et se produira notamment au Café de la Danse à Paris le 02 février. L’ultime volonté ? « faire ensemble de la musique et du bruit !!! »

Tarif : 22.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:00

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75