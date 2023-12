PIERRE GUENARD CAFE DE LA DANSE Paris Catégorie d’Évènement: Paris PIERRE GUENARD CAFE DE LA DANSE Paris, 31 janvier 2024, Paris. Après deux albums avec Radio Elvis, Pierre Guénard a eu besoin de chanter sous son propre nom et de s’aventurer seul. Le 31 janvier, il se lancera sur la piste du Café de la Danse pour un concert sans ?ltre, comme autant de con?dences à un ami.Au ?l des chansons, Pierre se livrera simplement, tel qu’il est, dans une écriture proche du journal de bord qui ne cherche que l’essentiel. Un concert cru, presque impudique, mais toujours sincère.Le premier album de Pierre Guénard, « Je n’ai plus peur de danser », sortira le 29 septembre.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:00 Réservez votre billet ici CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75011 Lieu CAFE DE LA DANSE Adresse 5, Passage Louis Philippe Ville Paris Departement Paris Lieu Ville CAFE DE LA DANSE Paris Latitude 48.853881 Longitude 2.372754 latitude longitude 48.853881;2.372754

CAFE DE LA DANSE Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/