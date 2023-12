CORNELIA JAKOBS CAFE DE LA DANSE Paris, 28 janvier 2024, Paris.

Cornelia Jakobs a été découverte lors de L’Eurovision 2022 ou elle représente la Suède avec son titre « Hold me closer ». Un an après, elle fait partie des artistes sélectionnés par la BBC pour interpréter son single lors de la finale de L’Eurovision 2023. La 1ère date de concert de Cornelia et son groupe s’est déroulée le 16 mai dernier à Londres C’est excitant de retourner sur les routes ! Nous avons eu une pause un peu plus longue que prévue sur la tournée, donc maintenant j’ai hâte de jouer et rencontrer à nouveau mon public, ainsi que mes fans qui me suivent partout où je me produis. Ils sont toujours aux premiers rangs et chantent à pleins poumons toutes mes chansons, sorties ou non. C’est touchant de les voir et les entendre, et de savoir ce que ma musique représente pour eux. Dit CorneliaAvec son charisme, et une voix unique, Cornelia Jakobs a définitivement sa place dans le paysage musical. Elle dévoilait le 28 avril dernier, « It Takes a Fool to Remain Sane », une reprise du groupe suédois The Ark. Un titre, en collaboration avec Spotify pour soutenir les nommés dans la catégorie « Révélations » aux Grammy Awards Suédois. Prix qu’elle remporte. En parallèle de sa tournée, Cornelia Jakobs est en studio pour finaliser son tout premier album.

Tarif : 25.70 – 25.70 euros.

Début : 2024-01-28 à 19:00

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris