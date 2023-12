MONSIEUR LUNE CAFE DE LA DANSE Paris, 21 janvier 2024, Paris.

Ulysse maison d’artistes et Papaluna Production présentent : Monsieur Lune – L’Ascenseur CosmiqueUn spectacle tout public (à partir de 6 ans) d’une durée de 50 minutesL’Ascenseur Cosmique place de manière positive la tolérance et l’acceptation de l’autre au centre du récit. Sauvons la Terre, mais avec le sourire ! Nos héros devront ainsi allier leurs compétences et mettre de côté leurs différences pour sauver la planète bleue.Un jour pour sauver la Terre… Oui, mais on est trois !La Terre doit disparaitre ! Du moins selon le conseil des planètes, qui en dresse un bilan annuel pour le moins mitigé. L’agent Mila, dont c’est la première mission, est ainsi envoyée chez nous pour activer le processus de disparition. En se faisant passer pour une écolière terrienne, elle croise la route d’Anatole et Thiago. Les trois enfants vont bientôt avoir le sort de la planète bleue entre leurs mains…

Tarif : 14.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:00

Réservez votre billet ici

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75