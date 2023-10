EX AURO CAFE DE LA DANSE Paris, 3 décembre 2023, Paris.

EX AURO CAFE DE LA DANSE a lieu à la date du 2023-12-03 à 19:30:00.

Tarif : 25.3 à 35.2 euros.

EX AURO est un projet de flamenco world fusion, une conversation dorée entre le piano, la voix et la danse. Il met en vedette les artistes de renommée internationale, Maria Keck et Jorge Quesada, lors de leur prochaine tournée, incluant une représentation à Paris au Café de la Danse le 3 décembre.Maria Keck, célébrée pour son élégance et ses talents uniques en danse, en chant et en claquettes, s’associe à Jorge, musicien polyvalent maîtrisant le piano, la voix et la percussion.Leur musique mêle harmonieusement des mélodies ethniques de diverses cultures avec des éléments de jazz, créant une atmosphère onirique avec une touche distincte de Flamenco. Maria, profondément liée à l’Espagne, fusionne avec talent le Flamenco et ses racines hongroises, donnant naissance à une œuvre d’art véritablement exquise.Jorge Quesada est un musicien polyvalent et multi-instrumentiste, né à Alicante et résidant à Barcelone, qui fusionne avec expertise des disciplines traditionnelles et modernes, ayant illuminé les scènes de l’Europe, de l’Amérique du Sud et de l’Asie. Son parcours éducatif englobe des études de piano classique, de jazz, de jazz latin et de musique du monde.Saisissez cette expérience culturellement enrichissante – une performance rare et extraordinaire, par EX AURO à Paris.

Réservez votre billet ici

Lignes 1, 5 et 8 station Bastille

CAFE DE LA DANSE

5, Passage Louis Philippe Paris 75011

