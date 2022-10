IGNACIO MARIA GOMEZ En concert au Café de la Danse (Paris) Café de la danse, 26 octobre 2022, Paris.

Mercredi 26 octobre, 19h30

Tarifs: 25€ en prevente/ 30€ sur place.

Chanteur enchanteur venu d’Argentine, Ignacio Maria Gomez est surtout un voyageur, qui s’imprègne des cultures, des traditions et en fait une musique d’un style très personnel.

Café de la danse 5 Pass. Louis-Philippe, 75011 Paris, France Quartier de la Roquette Paris 75011 Île-de-France

Il rassemble le continent sud-américain avec le continent africain, et imagine la langue divine d’une nouvelle Pangée musicale.

Au folklore, Ignacio préfère alors des mantras, profonds, hypnotiques, rythmiques, invitant ainsi le spectateur à voyager dans une méditation à voix haute. Ignacio décline sur un nouvel état de conscience musicale, décomplexée des structures traditionnelles des chansons, et dénudée de toute langue connue et pré-construite.

Son premier album, Belesia, a été acclamé par la presse française et internationale.

Ses concerts sont un pur régal pour l’esprit et pour l’ouïe des plus avisés

Ignacio Maria Gomez trio :

Zé Luis Nascimento, percussions

Guillaume Latil, violoncelle

Ignacio Maria Gomez, chant

Benoit Medrikowisk, guitare

Artistes Invitées:

Natalia Doco, Natascha Rogers, Loy Ehrlich, Momi Maiga et plus!



