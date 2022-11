Café de Christkindel Wissembourg Wissembourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wissembourg

Café de Christkindel Wissembourg, 25 novembre 2022, Wissembourg. Café de Christkindel

10 rue du chapitre Wissembourg Bas-Rhin

2022-11-25 – 2022-11-25 Wissembourg

Bas-Rhin Envie de boire un bon café dans une ambiance conviviale et chaleureuse ? Oubliez vos soucis le temps d’une parenthèse magique et délicieuse en vous rendant au café de Christkindel. Dans un décor soigné et féérique, vous dégusterez kugelhopf et

christstollen, accompagnés du traditionnel vin chaud, du fameux élixir du Hans Trapp ou d’une bière Christkindel, brassée spécialement pour l’occasion. Les bénévoles du Café se feront un plaisir de vous servir ! Collecte de fonds pour une association locale en caisse. Envie de boire un bon café dans une ambiance conviviale et chaleureuse ? Oubliez vos soucis le temps d’une parenthèse magique et délicieuse en vous rendant au café de Christkindel. Wissembourg

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wissembourg Autres Lieu Wissembourg Adresse 10 rue du chapitre Wissembourg Bas-Rhin Ville Wissembourg lieuville Wissembourg Departement Bas-Rhin

Wissembourg Wissembourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wissembourg/

Café de Christkindel Wissembourg 2022-11-25 was last modified: by Café de Christkindel Wissembourg Wissembourg 25 novembre 2022 10 rue du Chapitre Wissembourg Bas-Rhin Bas-Rhin Wissembourg

Wissembourg Bas-Rhin