Cet évènement est passé Soirée Spectacle et expo Johnny Café de Bertrancourt Bertrancourt Catégories d’Évènement: Bertrancourt

Somme Soirée Spectacle et expo Johnny Café de Bertrancourt Bertrancourt, 5 novembre 2023, Bertrancourt. Soirée Spectacle et expo Johnny 5 novembre et 2 décembre Café de Bertrancourt 2€ expo, 20€ spectacle +repas Café de Bertrancourt 2 rue du Bourg, Bertrancourt Bertrancourt 80560 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0676378014 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T12:30:00+01:00

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:59:00+01:00 Spectacle Johnny Expo Celine Jasiak Détails Catégories d’Évènement: Bertrancourt, Somme Autres Lieu Café de Bertrancourt Adresse 2 rue du Bourg, Bertrancourt Ville Bertrancourt Departement Somme Age max 99 Lieu Ville Café de Bertrancourt Bertrancourt latitude longitude 50.095631;2.556503

Café de Bertrancourt Bertrancourt Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bertrancourt/