Ce café d’Archi se déroulera en présence de : – Antoine (Pedro) Petit & NIcolas Debicki (agence PNG) : prix Equerre d’Argent 2021 – Thomas Mouillon & Adrien Cuny (agence ACTM) : prix de la première oeuvre – François Lis & Clément Daneau (Agence Lis & Daneau) : nommé au prix de la première oeuvre. les modérateurs de cette soirée seront Yannick Bouchet, architecte, memebre du CA de l’Isère, et Serge Gros, architecte, ex directeur du CAUE de l’Isère

Entrée libre

La Maison de l’Architecture de l’Isère organise un café d’Archi autour de son exposition “Prix Équerre d’Argent”. Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère

