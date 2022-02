Café dArchi « frugalité en projets Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

En résonnance avec l’exposition « 10 ans d’architecture frugale », présentée par la Ville de Grenoble en partenariat avec VAD, la Maison de l’Architecture de l’Isère organise un café d’archi « frugalité en projets, partage d’expérience sur la frugalité heureuse et créative ». Noémie Guimbard, architecte et Olga braoudakis, urbaniste, élues de la m’A Isère, animeront le débat. Les architectes invités, Thomas Braive, Vincent Rigassi, Mehtab Sheik Badordine et Sébastien Fabiani échangeront leur expérience avec des acteurs de la maîtrise d’ouvrage. Une soirée riche en témoignages et débats.

entrée libre

