Paris Place du lieutenant-Stéphane-Piobetta Paris Café-dansant pour le centenaire de Brassens Place du lieutenant-Stéphane-Piobetta Paris Catégorie d’évènement: Paris

Café-dansant pour le centenaire de Brassens Place du lieutenant-Stéphane-Piobetta, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 29 juillet 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Pour le centenaire de Brassens, Le Hall de la chanson et la Mairie du 14e organisent trois « cafés-dansants »‘, petits ateliers de danse pour tou.te.s : choré originales sur des airs de Brassens. Le second se déroule Place du lieutenant Stéphane Piobetta. Pour le centenaire de Brassens, venez danser avec Le Hall de la chanson ! Un bal est organisé le 22 octobre sur le parvis de la Mairie du 14e. Vous pouvez d’ores et déjà vous y préparer, en apprenant à l’avance les danses originales lors de ce « café dansant » ! Avec Charlotte Avias (danseuse) et Olivier Hussenet (médiateur) Animations -> Atelier / Cours Place du lieutenant-Stéphane-Piobetta croisement Rue d’Alésia et Avenue de Villemain Paris 75014

13 : Plaisance (237m) 13 : Pernety (285m)

Contact :Le Hall de la chanson – centre national 0153714300 ohussenet@lehall.com https://www.lehalldelachanson.com/ https://www.facebook.com/lehalldelachanson https://twitter.com/HalldelaChanson Animations -> Atelier / Cours Urbain;Musique;Plein air;En famille

Date complète :

2021-07-29T19:00:00+02:00_2021-07-29T20:30:00+02:00

illustration facebook

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Place du lieutenant-Stéphane-Piobetta Adresse croisement Rue d'Alésia et Avenue de Villemain Ville Paris lieuville Place du lieutenant-Stéphane-Piobetta Paris