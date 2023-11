Petit bal folk du café d’Anères Café d’Anères, Anères (65) Petit bal folk du café d’Anères Café d’Anères, Anères (65), 24 novembre 2023, . Petit bal folk du café d’Anères Vendredi 24 novembre, 21h00 Café d’Anères, Anères (65) participation libre Café du village d’Anères La musique est assurée par un collectif de musiciens bénévoles, tous animés par le désir de partager la musique et la danse traditionnelle, d’ici et d’ailleurs. — Ne pas tenir compte de l’organisateur mentionné dans cette pubication ! — — problème d’enregistrement du café d’Anères sur le site agenda Trad — source : événement Petit bal folk du café d’Anères publié sur AgendaTrad Café d’Anères, Anères (65) Grande Rue

