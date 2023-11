CONCERT Café d’Air Domaize Domaize Catégories d’Évènement: Domaize

Puy-de-Dôme CONCERT Café d’Air Domaize Domaize, 25 novembre 2023, Domaize. CONCERT Samedi 25 novembre, 19h00 Café d’Air Domaize concert au chapeau Prochain concert groupe de cunlhat ;

FOO FARMERS : les FOO FIGHTERS version auvergate , chemises à carreaux , bottes en caoutchouc et arrosoirs… Avec restauration sur place , food truck « chez POP’s » cuisine maison Café d’Air Domaize domaize Domaize 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00 foodtruck foofarmers Détails Catégories d'Évènement: Domaize, Puy-de-Dôme Autres Lieu Café d'Air Domaize Adresse domaize Ville Domaize Departement Puy-de-Dôme

