Puy-de-Dôme théatre d’impro Café d’Air Domaize Domaize, 13 octobre 2023, Domaize. théatre d’impro 13 octobre 2023 – 24 mai 2024, les vendredis Café d’Air Domaize sur inscriptions Reprise des séances de Théâtre d’improvisation (les 1er vendredis du mois)

avec Bastien de « ArtQiMed ».

10€/ personnes sur inscription au 06.98.28.81.29 ou mail du café d’air.

(Possible annulation le vendredi matin si peu d’inscrits, merci de votre compréhension)

Exceptionnellement les 2 prochaines séances se feront

* vendredi 13 octobre de 19h/21h

* vendredi 17 novembre de 19h/21h Café d’Air Domaize domaize Domaize 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:00:00+02:00

