concerts Café d’Air Domaize Domaize Catégories d’Évènement: Domaize

Puy-de-Dôme concerts Café d’Air Domaize Domaize, 8 juillet 2023, Domaize. concerts Samedi 8 juillet, 19h00 Café d’Air Domaize « la belle affaire » groupe local de la chapelle agnon avec guitare, voix, harpe » blue social club’Le groupe nous fait l’honneur de revenir sur la scène du café d’air.

Laissez-vous entrainer au fin fond du Kentucky par les harmonies vocales, portées par la guitare, la contrebasse, les notes bluesy de l’harmonica, les trémolos de mandoline et le banjo frénétique Café d’Air Domaize domaize Domaize 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « cafedair@hotmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00 cafedair domaize Détails Catégories d’Évènement: Domaize, Puy-de-Dôme Autres Lieu Café d'Air Domaize Adresse domaize Ville Domaize Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Café d'Air Domaize Domaize

Café d'Air Domaize Domaize Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domaize/