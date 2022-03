café d’ados “Le racisme … parlons-en !” COLLEGE JEAN MOULIN FORMERIE Formerie Catégories d’évènement: Formerie

Oise

café d’ados “Le racisme … parlons-en !” COLLEGE JEAN MOULIN FORMERIE, 24 mars 2022, Formerie. café d’ados “Le racisme … parlons-en !”

COLLEGE JEAN MOULIN FORMERIE, le jeudi 24 mars à 13:00

L’idée est de promouvoir la fraternité, la lutte contre les préjugés et les stéréotypes racistes, de faire prendre conscience que le racisme ordinaire crée de graves discriminations et de renforcer l’implication de chacun.e à refuser le « racisme ordinaire ».

Entrée libre

Ateliers de sensibilisation autour du “racisme ordinaire” COLLEGE JEAN MOULIN FORMERIE 6 Rue Pierre Francastel, 60220 Formerie Formerie Formerie Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T13:00:00 2022-03-24T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Formerie, Oise Autres Lieu COLLEGE JEAN MOULIN FORMERIE Adresse 6 Rue Pierre Francastel, 60220 Formerie Ville Formerie lieuville COLLEGE JEAN MOULIN FORMERIE Formerie Departement Oise

COLLEGE JEAN MOULIN FORMERIE Formerie Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/formerie/

café d’ados “Le racisme … parlons-en !” COLLEGE JEAN MOULIN FORMERIE 2022-03-24 was last modified: by café d’ados “Le racisme … parlons-en !” COLLEGE JEAN MOULIN FORMERIE COLLEGE JEAN MOULIN FORMERIE 24 mars 2022 COLLEGE JEAN MOULIN FORMERIE Formerie FORMERIE

Formerie Oise