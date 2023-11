Une boîte à partage Café d’Abord Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles Une boîte à partage Café d’Abord Saint-Médard-en-Jalles, 22 novembre 2023, Saint-Médard-en-Jalles. Une boîte à partage Mercredi 22 novembre, 18h30 Café d’Abord Une boîte à partage sur l’Espace ? Une boîte qui donne une seconde vie aux objets que l’on aurait jetés, une boite qui encourage le partage, l’anti-gaspillage. On y réfléchit ensemble ? Café d’Abord 104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:30:00+01:00 – 2023-11-22T20:30:00+01:00

2023-11-22T18:30:00+01:00 – 2023-11-22T20:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Autres Lieu Café d'Abord Adresse 104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Ville Saint-Médard-en-Jalles Departement Gironde Lieu Ville Café d'Abord Saint-Médard-en-Jalles latitude longitude 44.893716;-0.749965

Café d'Abord Saint-Médard-en-Jalles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-medard-en-jalles/