Café curieux : Pensez à vos pieds ! Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

Café curieux : Pensez à vos pieds ! Neufchâtel-en-Bray, 28 avril 2022, Neufchâtel-en-Bray. Café curieux : Pensez à vos pieds ! Neufchâtel-en-Bray

2022-04-28 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-28 16:00:00 16:00:00

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray Rdv à l’ESCALL.

Gratuit et ouvert à tous. Inscription obligatoire – place limitées.

Rencontres animées par des professionnels de la santé. Rdv à l’ESCALL.

Gratuit et ouvert à tous. Inscription obligatoire – place limitées.

Rencontres animées par des professionnels de la santé. +33 2 32 97 47 30 Rdv à l’ESCALL.

Gratuit et ouvert à tous. Inscription obligatoire – place limitées.

Rencontres animées par des professionnels de la santé. Neufchâtel-en-Bray

dernière mise à jour : 2022-02-24 par Office de Tourisme Bray Eawy

Détails Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime Autres Lieu Neufchâtel-en-Bray Adresse Ville Neufchâtel-en-Bray lieuville Neufchâtel-en-Bray Departement Seine-Maritime

Café curieux : Pensez à vos pieds ! Neufchâtel-en-Bray 2022-04-28 was last modified: by Café curieux : Pensez à vos pieds ! Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray 28 avril 2022 Neufchâtel-en-Bray seine-maritime

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime