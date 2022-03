café Curieux de Nature “Les Papillons de nuit” Montfiquet Montfiquet Catégories d’évènement: Calvados

2022-08-26 21:00:00 – 2022-08-26 23:00:00

Montfiquet Calvados Avec l’Association Les Curieux de Nature, partez à la découverte des papillons de nuit de la Forêt de Cerisy. A la nuit tombé, découvrez la diversité de papillons attirés par la lumière et apprenez à les reconnaître grâce aux précieux conseils des membres des Curieux de Nature.

Un café sera offert en fin de sortie.

+33 2 31 21 46 00

Un café sera offert en fin de sortie.

(1km/2h) – Niveau 1

