L'association étudiante Coupé Court présente deux courts-métrages : WARSHA de Dania Bdeir

Mohammad travaille sur un chantier de construction à Beyrouth. Ce jour-là, quelque chose le pousse à se porter volontaire pour conduire la grue la plus haute et la plus dangereuse du Liban. KING MAX d’Adèle Vincenti-Crasson

Maximilienne, jeune étudiante, se questionne en jouant avec son apparence à l’abri des regards. Un soir, après une prise de conscience, elle s’enfuit et se retrouve devant un club où un show de drag kings est programmé. Elle y pénètre. Un nouveau monde s’ouvre devant elle. Une nouvelle famille. ✨La Cave à Kings et Lucy SombralaganZza vous plongent dans l’art drag à travers son histoire et un partage d’expériences en images, suivis d’un échange bienveillant. Organisé par le Girofard, centre LGBTI+ de Bordeaux, lieu d’accueil, d’écoute et de convivialité. Café Culturel (S)pace’ Campus – 18 avenue de Bardanac – 33600 Pessac Pessac 33600 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T19:30:00+01:00 – 2023-03-20T22:30:00+01:00

