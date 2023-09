Relevé Café culturel Marylène Plougasnou, 17 septembre 2023, Plougasnou.

Relevé Dimanche 17 septembre, 14h00 Café culturel Marylène journée : plein tarif 10€ / tarif réduit 6€

Une première résidence artistique est organisée dans le café culturel Marylène, à Kermouster. Léa Muller est invitée pendant deux semaines à habiter la maison ainsi que le jardin, la forêt et les champs qui l’entourent. Ce cadre est propice à la mise en place de multiples modes de recherche et de création pour regarder autrement le paysage et le p·matrimoine, redécouvrir des connaissances populaires et scientifiques ou étudier des thématiques locales qui résonnent avec des sujets de société plus larges.

Une restitution de fin de résidence et une rencontre avec l’artiste seront organisées le dimanche 17 septembre à partir de 14h au Café, dans le cadre de la journée « Autoportrait aux herbes folles » en collaboration avec le Festival ICE.

Programme :

14h30 – Cy Lecerf Maulpoix

À nos ancêtres choisi·es [lectures]

Quatre voix se parlent et se répondent à travers un siècle et demi de luttes de dissidences sexuelles opposées au capitalisme. Des territoires industriels de Sheffield aux forêts du sud de l’Oregon, en passant par une côte quasi désertique du Kent à proximité d’une centrale nucléaire, l’auteur et chercheur Cy Lecerf Maulpoix esquissera plusieurs paysages mémoriels habités par quatre figures essentielles à la définition « d’écologies déviantes ». Interrogeant la notion d’ancêtre et de mémoire choisie, il y entremêlera son propre travail militant autour des archives minoritaires pour y déceler l’émergence d’un « je » en clair-obscur.

16h – Léa Muller

Relevé [rencontre]

Retour sur son travail en résidence au café et rencontre avec l’ingénieure paysagiste.

17h30 – Tiphaine Hameau

L’art du bon ménage aux jardins de la manufacture [discussion]

Tiphaine prend soin des jardins de la Manu eet avec les déchets crée des sculptures et des installations. Ainsi il subvertit l’identité du lieu, porteur d’une histoire de classe et donc d’un certain rapport à l’art et à l’esthétique. Sa manière d’intervenir le moins possible le place à la lisière du land art et d’une forme de vie écologique, toujours proche de l’infra.

19h – Dîner avec le Goûter breton [prix libre]

21h – Soirée DJ set [prix libre]

Clôture de la journée de rencontres et du Festival ICE avec Tony2Soirée et Desire.

Café culturel Marylène 8 route de saint sébastien 29630 Plougasnou Plougasnou 29630 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « cafe@marylene.net »}, {« type »: « email », « value »: « ultimanotte29@gmail.com »}] L’ancien bar « Au rendez-vous des chassueurs » à Kermouster devient « Marylène » du nom de celle qui l’a tenu pendant presque 40 ans. Découvrez ce nouveau projet de café culturel qui se met doucement mais sûrement en place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:55:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:55:00+02:00

© Serge Steyer